Параллельно со встречей в "нормандском формате" в Минске продолжаются переговоры контактной группы

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины возобновили переговоры после объявленного накануне перерыва в Минске, передает корр. ТАСС с места событий.

В переговорах участвуют: представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владислав Дейнего, экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов, выступающий посредником на переговорах группы.

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Встреча проходит в комплексе "Дипсервис холл" в центре белорусской столицы.

Накануне в ходе переговоров группы боевики передали украинской стороне свои предложения по урегулированию ситуации на востоке Украины. После этого был объявлен перерыв во встрече группы.