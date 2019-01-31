Советник Трампа пожелал Мадуро жизни на красивом пляже вдали от Венесуэлы

Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться подготовленным парламентом законом об амнистии, и как можно скорее "двигаться дальше".

Об этом Джон Болтон написал на странице в Twitter.

"Я желаю Николасу Мадуро и его советникам длинной, тихой жизни на красивом пляже где-нибудь далеко от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией Президента Гуайдо и двигаться дальше. Чем быстрее, тем лучше", - написал Болтон.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

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21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвал граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составляет около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Сегодня, 30 января, Мадуро заявил, что Трамп приказал убить его.