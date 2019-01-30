Мадуро заявляет, что Трамп приказал убить его

По словам Мадуро, президент США попросил правительство и мафию Колумбии устранить его.

Николас Мадуро, которого США не признают легитимным президентом Венесуэлы, заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.

Читайте такжеВ США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Об этом Мадуро сказал в интервью РИА "Новости". "Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - заявил Мадуро.

"Между тем, меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита - это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал он.

На вопрос, относятся ли к этой защите "российские частные охранники", Мадуро ответил: "Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме".

При этом он заявил, что у него очень хорошие взаимоотношения с президентом РФ Владимиром Путиным в части военного сотрудничества. "В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России", - добавил он.

Мадуро добавил, что во время недавнего телефонного разговора Путин заверил его в намерении усиливать сотрудничество с Венесуэлой в экономике, торговле, нефти, газе и военном деле.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.