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Мадуро заявляет, что Трамп приказал убить его

16:59, 30 января 2019
Мир
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Он заявил, что у него очень хорошие взаимоотношения с президентом РФ Владимиром Путиным \ Kremlin.ru

Николас Мадуро, которого США не признают легитимным президентом Венесуэлы, заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.

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Об этом Мадуро сказал в интервью РИА "Новости". "Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - заявил Мадуро.

"Между тем, меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита - это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал он.

На вопрос, относятся ли к этой защите "российские частные охранники", Мадуро ответил: "Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме".

При этом он заявил, что у него очень хорошие взаимоотношения с президентом РФ Владимиром Путиным в части военного сотрудничества. "В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России", - добавил он.

Мадуро добавил, что во время недавнего телефонного разговора Путин заверил его в намерении усиливать сотрудничество с Венесуэлой в экономике, торговле, нефти, газе и военном деле.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

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Теги: #Венесуэла#Мадуро#Дональд Трамп