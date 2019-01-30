Венгрия не присоединится к евроскептическому блоку, который возглавляет Италия

Венгрия твердо поддержала кандидатуру Манфреда Вебера как следующего президента Европейской комиссии.

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" не присоединится к евроскептическому альянсу, возглавляемому Италией, перед майскими выборами в Европарламент, несмотря на общую с вице-премьером Италии Маттео Сальвини антииммигрантскую позицию.

Об этом заявил госсекретарь Венгрии по делам ЕС Саболч Такач, пишет Европравда со ссылкой на Reuters.

"Здесь нет скрытой повестки дня. Единственное, что эти два политика, господин Сальвини и господин Орбан, имеют очень похожый, если не идентичный, подход к решению миграционных проблем", - сказал Такач.

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В группу ультраправых ЕП "Европа наций и свобод" входят французское "Национальное собрание" Марин Ле Пен, австрийская Партия свободы, "Лига" Сальвини. Он ведет переговоры с польской властной партией "Право и справедливость" (PiS) о ее присоединении к группе. Сальвини убедил присоединиться также голландскую ультраправую партию свободы (PVV).

"И PiS в Польше, и "Лига" в Италии не являются членами ЕНП, тогда как "Фидес" является членом ЕНП. Это очень четко определяет наше место и нашу позицию", - сказал Такач. "Венгрия не участвует в этом сотрудничестве по кампании в Европарламент".

Такач также заявил, что Венгрия твердо поддержала кандидатуру Манфреда Вебера как следующего президента Европейской комиссии.