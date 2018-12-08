Назван еще один кандидат в президенты Еврокомиссии

Сейчас Франс Тиммерманс является вице-президентом Европейской комиссии.

Социал-демократ Франс Тиммерманс стал кандидатом в президенты Еврокомиссии.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, европейские социал-демократы сегодня избрали своим основным кандидатом на выборах в Европарламент, которые состоятся в 2019 году, голландца Тиммерманса.

Во время съезда Партии европейских социалистов в Лиссабоне около тысячи делегатов поддержали его кандидатуру в качестве лидера в избирательной гонке, который будет претендовать на пост президента Еврокомиссии. Сейчас он занимает должность вице-президента Европейской комиссии.

Читайте такжеХДС избрала преемницу Ангелы Меркель на посту главы партии

Бывший министр иностранных дел Нидерландов 57-летний Тиммерманс не имел конкурентов среди европейских социал-демократов после того, как вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза словак Шефчович решил не выдвигать свою кандидатуру.

Главным соперником Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомиссии станет немец Манфред Вебер из Европейской народной партии (ЕНП), которая объединяет в Европарламенте консервативные политические силы стран ЕС. Кроме того, своих кандидатов выдвигают и меньшие партии, такие как «Зеленые» или либералы.

Действующий председатель ЕК Жан-Клод Юнкер не будет баллотироваться на эту должность.