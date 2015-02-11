Обама посоветовал Путину воспользоваться шансом переговоров в Минске

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Обама в очередной раз заявил о поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент США отметил, что человеческие жертвы в результате боевых действий растут, и подчеркнул, что у Путина есть шанс воспользоваться возможностью переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной для достижения мирного регулирования конфликта.

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Обама подчеркнул важность достижения и реализации мирного урегулирования, опирающегося на Минские соглашения.

"Тем не менее, если Россия продолжит свои агрессивные действия в Украине, в том числе путем направления туда войск, оружия и финансирования для поддержки сепаратистов, цена таких действий для России будет расти", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.