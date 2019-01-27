Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Тем временем Николас Мадуро отверг требование европейских государств в течение восьми дней объявить в стране новые выборы.

Израиль официально признал лидера венесуэльской оппозиции, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом в воскресенье, 27 января, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Deutsche Welle.

В онлайн-видео он заявил, что Израиль присоединяется к Соединенным Штатам Америки, Канаде и многим южноамериканским странам "в признании нового руководства в Венесуэле".

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требование европейских государств в течение восьми дней объявить в стране новые выборы.

"Они должны снять этот ультиматум. Никто не может ставить нам ультиматум", - заявил Мадуро в воскресенье в интервью телеканалу CNN Turk.

Он добавил, что Венесуэла не привязана к Европе, назвав ультиматум европейских стран "полнейшим нахальством" и "ошибкой".

Мадуро также обвинил Хуана Гуайдо в "нарушении конституции", а Вашингтон - в "попытке государственного переворота".

"Все, что происходит, связано с Америкой. Они нападают на нас, и они думают, что Венесуэла - это их сад на заднем дворе", - сказал Мадуро. Он добавил, что "открыт к диалогу", но встречи с президентом США Дональдом Трампом не будет.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.