В Аргентине и Бразилии президента Венесуэлы признали диктатором

Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции.

Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару по итогам проведенной в среду встречи решили усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Оба президента заявили, что считают Мадуро диктатором, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Во время своего визита в столицу Бразилии, аргентинский лидер объяснил решение не признавать власть Мадуро тем, что несколько стран, в том числе США, уже отказались считать его легитимным лидером Венесуэлы.

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Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции и заявил, что считает сфальсифицированными результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором. Ранее источники сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны.