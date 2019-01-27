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В результате взрыва в Гааге госпитализированы семь человек (видео)

20:46, 27 января 2019
Мир
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Стало известно о пострадавших в результате взрыва в Гааге / Скриншот - Facebook - district8.net

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Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на спасателей. Отмечается, что три человека были извлечены из-под обломков здания, но по меньшей мере один пострадавший все еще остается среди конструкций.

Нидерландские СМИ публикуют видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в городе Гаага (Нидерланды) в результате мощного взрыва был частично разрушен жилой дом. В полиции заявили, что в доме, по всей видимости, произошел взрыв газа.

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Теги: #взрыв#Гаага