В результате взрыва в Гааге госпитализированы семь человек (видео)
20:46, 27 января 2019Мир
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Три человека были извлечены спасателями из-под обломков здания.
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в Гааге / Скриншот - Facebook - district8.net
В результате взрыва в жилом доме в нидерландской Гааге пострадали девять человек, семеро из них были госпитализированы.
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Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на спасателей. Отмечается, что три человека были извлечены из-под обломков здания, но по меньшей мере один пострадавший все еще остается среди конструкций.
Нидерландские СМИ публикуют видео с места происшествия
Ранее сообщалось, что в городе Гаага (Нидерланды) в результате мощного взрыва был частично разрушен жилой дом. В полиции заявили, что в доме, по всей видимости, произошел взрыв газа.
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