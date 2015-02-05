Керри: Обама предпочитает дипломатическое решение ситуации в Украине

21:16, 05 февраля 2015
Политика
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Президент США Барак Обама отдает предпочтение дипломатическому решению ситуации в Украине.

Джон Керри / REUTERS
 

Об этом сегодня на брифинге заявил госсекретарь США Джон Керри.

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«Он отдает предпочтение, в первую очередь, дипломатическому решению конфликта и методу переговоров. Мы не заинтересованы в войне как третья сторона и готовы рассматривать все возможности, которые нам предоставляются вместе в координации с нашими партнерами для того, чтобы помочь в проведении переговоров», - добавил госсекретарь.

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