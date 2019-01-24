Politico: США готовятся ударить по газовому доминированию России в Европе

Белый дом готовит новые распоряжения, нацеленные на оживление американского энергетического экспорта.

Белый дом обдумывает новый раунд принятия различных распоряжений, которые бы дали толчок энергетической индустрии США в попытке показать американскую силу против России.

Вероятно, это будет уже третья попытка Дональда Трампа помочь компаниям-операторам трубопроводов. Среди возможных распоряжений – ослабление полномочий штатов по блокировке энергетических проектов и упрощение процесса построения новых трубопроводов для оживления транспортировки нефти и газа. Как рассказали Politico источники в администрации, новые распоряжения будут «весьма похожими» на те, которые президент США одобрял раньше, но они будут «шире и глубже».

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Трамп продвигал энергетику как столб экономики и национальной безопасности на протяжении своего президентского срока. В последние недели он усилил свою риторику о энергоносителях, подчеркивая, что низкие цены на нефть и горючее якобы доказывают успешность его политической повестки дня, а также то, что он «не пешка» российского автократа Владимира Путина.

«Речь идет не только об экономическом росте и силе. В значительной степени это важно для политики в сфере национальной безопасности. Мы целимся в Россию. Мы можем ее побороть», - сказал Politico неназванный чиновник Белого дома.

Издание добавляет, что ряд распоряжений вряд ли развеют все подозрения, которые появились из-за чрезмерной лояльности американского президента к России. Тем более, это не сработает во времена, когда расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера нависло над Белым домом. Кроме того, очень вероятно, что новые распоряжения Трампа в сфере инфраструктуры столкнутся с сопротивлением демократов, таких как губернатор Нью-Йорка Эндрю Суомо. Республиканцы, которым предложат отдать Вашингтону полномочия защищать чистоту рек и ручьев в своих штатах, тоже будут не в восторге.

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Эксперты также сомневаются, что США смогут разорвать хватку России на горле международного энергетического рынка. Собственно, американские компании открыли свои нефтяные краны для экспорта в 2015 году, когда в стране был отменен соответствующий запрет. За последние годы США стали одним из мировых лидеров на рынках. Но российская добыча тоже достигла рекордных объемов. По уровню экспорта Россия теперь уступает лишь Саудовской Аравии. Кроме того, Москва до сих пор доминирует на газовом рынке Европы, которая получает треть нужного голубого топлива от «Газпрома».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы подорвать российские позиции в энергетических поставках в Европе», - сказал изданию чиновник из Белого дома.

Администрация Дональда Трампа пытается задушить российский проект «Северный поток-2», через который Москва сможет поставлять газ напрямую в Германию в обход Украины. Тем временем, американский министр энергетики Рик Перри активно ездит в Восточную Европу, чтобы договориться о поставках американского сжиженного газа в страны региона. Однако, эксперты считают, что Вашингтону удастся достаточно ограниченную долю на энергетическом рынке Европы. А большинство компаний США сосредоточении на доходных рынках Азии.

«Это не то, что можно решить в Белом доме. В конце концов, речь идет о конкуренции одних частных компаний с другими», - сказал директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Тим Боерсма.

Однако, он добавил, что Белый дом может помочь привлечь инвестиции в энергетику. Кроме того, благодаря поставкам США на мировых рынках наблюдается перенасыщение. И это вредит бизнес-модели российского «Газпрома».