Бильдт: ЕС потеряет влияние на РФ, если Греция заблокирует санкции, а Берлин - оборонную помощь Украине
12:33, 09 февраля 2015Мир
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Евросоюз потеряет рычаги влияния на РФ перед переговорами в Минске, если Греция заблокирует новые санкции, а Германия - оборонную помощь Украине.
ЕС может потерять рычаги влияния на РФ - Бильдт / УНИАН
Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт на своей странице в "Твиттере". "Если Афины заблокируют новые санкции, а Берлин заблокирует новую оборонную помощь - тогда в чем наш рычаг влияния на Россию к Минским переговорам?", - написал шведский дипломат.
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Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным договорились о встрече в "нормандском формате" 11 февраля в Минске.
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