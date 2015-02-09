Бильдт: ЕС потеряет влияние на РФ, если Греция заблокирует санкции, а Берлин - оборонную помощь Украине

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт на своей странице в "Твиттере". "Если Афины заблокируют новые санкции, а Берлин заблокирует новую оборонную помощь - тогда в чем наш рычаг влияния на Россию к Минским переговорам?", - написал шведский дипломат.

Читайте такжеБоевики и Москва поставили крест на Минских соглашениях – Бильдт

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным договорились о встрече в "нормандском формате" 11 февраля в Минске.