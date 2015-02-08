Порошенко, Олланд, Меркель и Путин 11 февраля встретятся в Минске
14:23, 08 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили во время телефонной конференции в «нормандском формате» пути достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, собеседники достигли прогресса в обсуждении комплекса мер по имплементации Минских договоренностей.
Они договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и встречу Трехсторонней контактной группы во вторник, 10 февраля, при участии подписантов Минских договоренностей.
Читайте такжеШтайнмайер: Судьба мирного плана по Украине решится через 2-3 дняОни также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня.
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