Порошенко, Олланд, Меркель и Путин 11 февраля встретятся в Минске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, собеседники достигли прогресса в обсуждении комплекса мер по имплементации Минских договоренностей.

Они договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и встречу Трехсторонней контактной группы во вторник, 10 февраля, при участии подписантов Минских договоренностей.

Читайте такжеШтайнмайер: Судьба мирного плана по Украине решится через 2-3 дняОни также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня.