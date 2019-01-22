Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших возросло до 91

В Мексике начали расследование того, что стало причиной взрыва трубопровода.

Количество погибших в результате взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго возросло до 91, еще 52 пострадавших остаются в больницах.

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Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад, передает Reuters. "Подтверждено, что число погибших возросло до 91. Но окончательное число жертв, вероятно, превысит 100 человек", - сказал Файад.

В Мексике начали расследование того, что стало причиной взрыва трубопровода.

Генпрокурор Алехандро Герц заявил, что следователи пытаются определить, кто попал на трубопровод: местные жители или члены одной из криминальных группировок, которые занимаются кражей топлива.

"Возможная халатность со стороны органов власти, ответственных за газопровод, также является "фундаментальным вопросом" в расследовании", - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером в Мексике произошел взрыв на трубопроводе рядом с сахарорафинадным заводом Tula. Сначала сообщалось о 20 жертвах. Как считает власть, к катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Ранее сообщалось о 73 погибших.