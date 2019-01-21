ЕС вводит санкции против четырех россиян за отравление Скрипалей

Санкции также введут против пятерых сирийцев и одной сирийской компании.

Главы Министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза добавили в санкционный список имена четырех граждан РФ за участие в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом в своем Тwitter написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

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"Главы МИД одобрили новые санкции в отношении использования химического оружия. Они заморозят активы и запретят въезд четырем россиянам, пятерым сирийцам и одной сирийской компании", - написал он.

Йозвяк также уточнил, что попавших в санкционный список людей будут обнародованы позже.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и четыре компании из России. В списках оказались сотрудники ГРУ Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля.