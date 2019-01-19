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Трамп выступит с экстренным обращением к нации в субботу

02:13, 19 января 2019
Мир
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По его словам, его речь будет связана с гуманитарным кризисом на южной границе страны, а также с шатдауном. Американцы смогут посмотреть его обращение из Белого дома в прямом эфире в 15.00.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что приостановка работы правительства страны является гуманитарным кризисом.

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Теги: #Трамп#шатдаун в США