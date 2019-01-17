В университете Лиона прогремела серия взрывов (видео)
14:24, 17 января 2019Мир
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По предварительным данным, взрывы произошли в результате разрыва нескольких баллонов с газом.
В університеті Ліона прогриміла низка вибухів
В университете французского Лиона утром в четверг прогремела серия взрывов.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Студентов и преподавателей экстренно эвакуируют. Французские СМИ сообщают, что взрыв произошел на крыше научной библиотеки, где как раз велись ремонтные работы.
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По предварительным данным, взрывы произошли в результате разрыва нескольких баллонов с газом. Сообщается, что взорвались три баллона.
Ранее в Тбилиси в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие.
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