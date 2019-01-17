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В университете Лиона прогремела серия взрывов (видео)

14:24, 17 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Студентов и преподавателей экстренно эвакуируют. Французские СМИ сообщают, что взрыв произошел на крыше научной библиотеки, где как раз велись ремонтные работы. 

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По предварительным данным, взрывы произошли в результате разрыва нескольких баллонов с газом. Сообщается, что взорвались три баллона.

Ранее в Тбилиси в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие.

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Теги: #взрыв#Лион