В Тбилиси в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие

Четыре человека погибли, среди них - четырехлетняя девочка. Еще пять человек получили ранения.

На севере Тбилиси в среду вечером, 16 января, произошла утечка газа, которая привела к взрыву в многоквартирном доме.

Четыре человека погибли, среди них - четырехлетняя девочка. Еще пять человек получили ранения. Об этом пишет Грузия Online.

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Взрыв произошел в жилом корпусе на улице Автандила, предположительно, в результате утечки природного газа.

Ранее сообщалось, что в России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший.