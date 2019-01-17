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В Тбилиси в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие

10:01, 17 января 2019
Мир
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Произошла утечка природного газа / фото Flickr/Leo Koolhoven

Четыре человека погибли, среди них - четырехлетняя девочка. Еще пять человек получили ранения. Об этом пишет Грузия Online. 

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Взрыв произошел в жилом корпусе на улице Автандила, предположительно, в результате утечки природного газа. 

Ранее сообщалось, что в России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший.

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Теги: #газ#взрыв#Тбилиси