В Тбилиси в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие
10:01, 17 января 2019Мир
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Четыре человека погибли, среди них - четырехлетняя девочка. Еще пять человек получили ранения.
Произошла утечка природного газа / фото Flickr/Leo Koolhoven
На севере Тбилиси в среду вечером, 16 января, произошла утечка газа, которая привела к взрыву в многоквартирном доме.
Четыре человека погибли, среди них - четырехлетняя девочка. Еще пять человек получили ранения. Об этом пишет Грузия Online.
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Взрыв произошел в жилом корпусе на улице Автандила, предположительно, в результате утечки природного газа.
Ранее сообщалось, что в России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший.
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