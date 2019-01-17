Bloomberg: Великобритании пора остановить безумие Brexit с помощью трех шагов
Когда выход Великобритании из Евросоюза только начали обсуждать, он казался не больше, чем отказом от "участия в команде». Но переговоры о Brexit оказались действительно проблематичными. Частично это произошло из-за чрезмерного упрощения в обещаниях, которые избирателям дали перед пресловутым референдумом.
Но теперь ситуация кажется иной. По мнению американского обозревателя Bloomberg Барри Ритольца, никакого Brexit не будет. А в 2023 году эти события уже будут казаться чем-то смешным, будто какой-то потерянный эпизод сериала «Башни Фолти». Автор предлагает Великобритании три шага, которые ей следует сделать, чтобы исправить ситуацию.
Во-первых, время признать убеждения оппонентов. На любых переговорах или дебатах каждая сторона должна понимать чужие взгляды. Если этого не сделать, ситуация заходит в тупик. По этой причине жестким политикам никогда не удается успешно управлять правительствами. Те, кто хочет, чтобы Британия осталась в ЕС, не должны объявлять команду желающих отказаться от союза бесчестными или недостойными.
Читайте такжеForeign Policy: Бессмысленная мечта о Brexit приближается к своему концу
Конечно, сторонники выхода из европейской организации лгали перед референдумом. Они также использовали расистские запугивания и играли на страхе перед чужаками, чтобы насторожить избирателей. Но если отбросить всю эту риторику ненависти, в корне останется важная проблема права каждого суверенного государства вести международную политику, контролировать свои границы и решать, кто будет гражданином, а кто нет. Вот это действительно реальные и сложные проблемы. И сторонники ЕС тоже не всегда подходили к ним откровенно и прямо.
Лагерь Brexit должен признать, что их обещания выйти быстро, дешево и легко – это лишь выдавание желаемого за действительное в лучшем случае. А в худшем – это обман. Переговоры, которые длились больше двух лет, хорошо продемонстрировали, насколько дорогим и сложным будет отказ от членства в ЕС. И сторонники выхода, отказываясь признавать действительность, только ухудшают нынешнее затруднительное положение.
Второй шаг – перезапустить дебаты. Время понять, что все усилия, нацеленные на проведение мягкого Brexit, были напрасной тратой времени. И это безвозвратные потери. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось иметь дело с невозможной миссией создать некий более-менее приемлемый сценарий. Учитывая все невероятные обещания лагеря за выход из ЕС, ее работа была обреченной на провал с самого начала. Не удивительно, что она ничего не смогла добиться. Поэтому в интересах страны ей нужно уйти в отставку независимо от того, какими будут результаты голосования за вотум недоверия.
Новому премьер-министру нужно определить, что предлагает каждая из сторон. Возможно даже придется провести новый референдум. Но вместо упрощенного прямого голосования в нем должна быть отражена реальность. Собственно, любой новый референдум не должен предлагать только два ответа: уйти или остаться. Он должен обозначить две очень реальные вещи: реальную цену выхода и долгосрочный вред для экономики, а также объяснения, что ЕС придется иметь дело с проблемами национального суверенитета, если Британия останется.
Стране нужно взять все обещания сторонников Brexit, которые они сделали на прошлом референдуме, отбросить те, которые оказались пустыми, и начать работать над тем, что осталось.
Читайте такжеПровал Brexit: Мэй назвала худший сценарий для Великобритании
Третий шаг – улучшить Евросоюз. Теория игр частично объясняет, почему ЕС пришлось занять такую жесткую позицию в отношении Великобритании. По крайней мере, чтобы другим странам тоже не показалось привлекательным отказаться от членства. Но эта позиция уже донесена до всех. И мышление второго порядка предлагает новую возможность: использовать хаос вокруг Brexit, чтобы разобраться с законными вызовами международных отношений, суверенитета и безопасности, которые касаются всех стран-участниц ЕС.
На что это может быть похоже? Можно укрепить свою приверженность к НАТО и совместным обязательствам в его рамках, решить кризис из-за наплыва беженцев из Африки и Ближнего Востока на уровне всего ЕС, рассмотреть способы обуздания угроз для безопасности со стороны России и экономических вызовов от Китая. Все это создает одновременно и угрозы, и возможности.
В итоге остается следующее: британцы поняли, что Brexit не будет ни бесплатным, ни простым, многочисленные серьезные проблемы были подняты, и ЕС придется их решать в интересах всего союза.