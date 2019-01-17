Bloomberg: Великобритании пора остановить безумие Brexit с помощью трех шагов

Для начала нужно признать, что выход из ЕС никогда не будет дешевым, легким или безболезненным.

Когда выход Великобритании из Евросоюза только начали обсуждать, он казался не больше, чем отказом от "участия в команде». Но переговоры о Brexit оказались действительно проблематичными. Частично это произошло из-за чрезмерного упрощения в обещаниях, которые избирателям дали перед пресловутым референдумом.

Но теперь ситуация кажется иной. По мнению американского обозревателя Bloomberg Барри Ритольца, никакого Brexit не будет. А в 2023 году эти события уже будут казаться чем-то смешным, будто какой-то потерянный эпизод сериала «Башни Фолти». Автор предлагает Великобритании три шага, которые ей следует сделать, чтобы исправить ситуацию.

Во-первых, время признать убеждения оппонентов. На любых переговорах или дебатах каждая сторона должна понимать чужие взгляды. Если этого не сделать, ситуация заходит в тупик. По этой причине жестким политикам никогда не удается успешно управлять правительствами. Те, кто хочет, чтобы Британия осталась в ЕС, не должны объявлять команду желающих отказаться от союза бесчестными или недостойными.

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Конечно, сторонники выхода из европейской организации лгали перед референдумом. Они также использовали расистские запугивания и играли на страхе перед чужаками, чтобы насторожить избирателей. Но если отбросить всю эту риторику ненависти, в корне останется важная проблема права каждого суверенного государства вести международную политику, контролировать свои границы и решать, кто будет гражданином, а кто нет. Вот это действительно реальные и сложные проблемы. И сторонники ЕС тоже не всегда подходили к ним откровенно и прямо.

Лагерь Brexit должен признать, что их обещания выйти быстро, дешево и легко – это лишь выдавание желаемого за действительное в лучшем случае. А в худшем – это обман. Переговоры, которые длились больше двух лет, хорошо продемонстрировали, насколько дорогим и сложным будет отказ от членства в ЕС. И сторонники выхода, отказываясь признавать действительность, только ухудшают нынешнее затруднительное положение.

Второй шаг – перезапустить дебаты. Время понять, что все усилия, нацеленные на проведение мягкого Brexit, были напрасной тратой времени. И это безвозвратные потери. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось иметь дело с невозможной миссией создать некий более-менее приемлемый сценарий. Учитывая все невероятные обещания лагеря за выход из ЕС, ее работа была обреченной на провал с самого начала. Не удивительно, что она ничего не смогла добиться. Поэтому в интересах страны ей нужно уйти в отставку независимо от того, какими будут результаты голосования за вотум недоверия.

Новому премьер-министру нужно определить, что предлагает каждая из сторон. Возможно даже придется провести новый референдум. Но вместо упрощенного прямого голосования в нем должна быть отражена реальность. Собственно, любой новый референдум не должен предлагать только два ответа: уйти или остаться. Он должен обозначить две очень реальные вещи: реальную цену выхода и долгосрочный вред для экономики, а также объяснения, что ЕС придется иметь дело с проблемами национального суверенитета, если Британия останется.

Стране нужно взять все обещания сторонников Brexit, которые они сделали на прошлом референдуме, отбросить те, которые оказались пустыми, и начать работать над тем, что осталось.

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Третий шаг – улучшить Евросоюз. Теория игр частично объясняет, почему ЕС пришлось занять такую жесткую позицию в отношении Великобритании. По крайней мере, чтобы другим странам тоже не показалось привлекательным отказаться от членства. Но эта позиция уже донесена до всех. И мышление второго порядка предлагает новую возможность: использовать хаос вокруг Brexit, чтобы разобраться с законными вызовами международных отношений, суверенитета и безопасности, которые касаются всех стран-участниц ЕС.

На что это может быть похоже? Можно укрепить свою приверженность к НАТО и совместным обязательствам в его рамках, решить кризис из-за наплыва беженцев из Африки и Ближнего Востока на уровне всего ЕС, рассмотреть способы обуздания угроз для безопасности со стороны России и экономических вызовов от Китая. Все это создает одновременно и угрозы, и возможности.

В итоге остается следующее: британцы поняли, что Brexit не будет ни бесплатным, ни простым, многочисленные серьезные проблемы были подняты, и ЕС придется их решать в интересах всего союза.