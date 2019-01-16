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ЕС готов обсудить новое соглашение о Brexit, если Лондон изменит ключевые требования

15:19, 16 января 2019
Мир
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Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из ЕС / фото Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает Reuters.

Барнье предупредил: риск "хаотичного" выхода Британии из ЕС сегодня высок, как никогда ранее. По его словам, Еврокомиссия ускорит подготовку к беспорядочному Brexit, ведь он создаст проблемы для всей Европы.

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Барнье заявил, что ЕС готов пойти навстречу, если Великобритания согласится принять еще более тесные связи с правилами ЕС, чтобы обеспечить очень тесные торговые отношения в будущем. Представители ЕС говорят, что Лондон мог бы, например, отказаться от своей решимости покинуть таможенный союз ЕС и централизованно регулируемый единый рынок.

Как известно, парламент Великобритании отклонил план Мэй относительно выхода из ЕС. Правительство Британии теперь в течение трех дней должен представить свой план дальнейших действий.

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Теги: #Британия#Евросоюз#брексит