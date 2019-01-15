В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия из-за Brexit

Крупнейшая британская оппозиционная партия инициирует голосования за недоверие правительству Терезы Мэй.

Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия премьеру страны Терезе Мэй после того, как парламентарии не одобрили предложенную ей сделку с Евросоюзом по Brexit.

Читайте такжеПалата лордов не поддержала соглашение Мэй о выходе из ЕС и отбросила "жесткий Brexit"

По мнению политика, это является самым крупным поражением кабмина с 1920-х годов, правительству не удалось договориться с другими партиями.

«Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру)», - сказал Корбин.

Он добавил, что вопрос будет обсуждаться 16 января. Мэй заметила, что нужно выяснить, доверяет ли парламент кабмину.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но неясно, что же он поддерживает», - сказала Мэй.

В случае поддержки вотума недоверия у парламента есть 2 недели, чтобы сформировать новое правительство или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй; оба варианта кажутся маловероятными. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

Как сообщал УНИАН, ранее британские парламентарии проголосовали против сделки с ЕС для выхода Великобритании из Евросоюза.