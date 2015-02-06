Сенаторы США хотят обязать Обаму поставлять оружие Украине

02:04, 06 февраля 2015
Мир
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Группа сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном собирается разработать законопроект, разрешающий Штатам начать поставки оружия Украине, если президент США откажется сам пойти на такой шаг

REUTERS

Маккейн привел около десятка республиканских и демократических сенаторов на пресс-конференцию с целью  надавить на Обаму, чтобы он отправил оружие для помощи Киеву в противостоянии пророссийскому сепаратистскому движению, сообщает Reuters.

"Мы будем готовить законопроект, который обязывает Президента пойти на такой шаг", - заявил Маккейн. 

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"Это сражение между борющейся демократией и самодержавной диктатурой, и мы должны стать на чью-то сторону", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Законодатели призвали занять твердую позицию в вопросе Украины.

В декабре 2014 года американский Конгресс принял «Акт в поддержку свободы Украины – 2014», который позволяет США начать поставки оружия Украине. Обама одобрил этот документ, однако акт дает президенту свободу в принятии решения о поставках оружия.

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