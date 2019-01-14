На юге Германии снежная лавина завалила гостиницу, пострадавших нет (видео)

Людей успели эвакуировать в другие помещения.

Сход лавин. В альпийской деревушке на юге Германии завалило отель, где проживали 100 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поток снега побил стекла и засыпал внутренние помещения. Людей успели эвакуировать в другие помещения.

До сих пор заблокированы несколько сел на немецко-австрийской границе. С тоннами снега на крышах и дорогах борются спасатели и волонтеры.

В Австрии сегодня в условиях снегопада на скользкой дороге вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус. 13 человек травмированы. Спасатели уже поставили автобус на колеса. Сейчас на месте работают следователи.