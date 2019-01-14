"Новичок" включат в список запрещенных веществ

ОЗХО включит "Новичок" в приложение к Конвенции по запрещению химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что добавит нервно-паралитический агент "Новичок" в список запрещенных веществ.

Об этом сообщает Reuters.

14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, поданное Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами. Согласно ему, две группы высокотоксичных соединений, куда входит вещество, использованное в Солсбери, включат в приложение к Конвенции по запрещению химического оружия.

Читайте такжеВеликобритания хочет внести "Новичок" в Конвенцию о запрете химического оружия

Представительница Канады в ОЗХО сообщила также, что Россия дистанцировалась от принятия решения, но не вмешивалась в процесс.

Издание отмечает, что это первое изменение в списке запрещенных веществ с момента появления приложения к Конвенции по запрещению химического оружия в 1997 году.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина умерла, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.