В результате взрыва в центре Парижа пострадали по меньшей мере 20 человек - СМИ (фото, видео)

Издание сообщает, что трое пожарных получили ранения.

В результате взрыва в центре Парижа, на улице Тревизе пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Отмечается, что два человека находятся в очень тяжелом состоянии, семь получили тяжелые ранения, а 11 - легкие травмы.

На месте работают пожарные. Полиция и пожарные проводят эвакуацию соседних домов.

Издание сообщает, что так же трое пожарных получили ранения.

Зданию нанесен значительный ущерб. Практически весь первый этаж выгорел, выбиты стекла и ставни, в квартирах сорвало двери с петель. Кроме того, взрыв уничтожил несколько автомобилей, припаркованных перед домом.

Жители соседних улиц рассказывают, что ощущали подземные толчки и приняли их за землетрясение. Некоторые были эвакуированы с помощью пожарных лестниц.

На место прибыли министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и мэр Парижа Анн Идальго.

В соцсетях начали появляться версии о теракте и связи взрыва с запланированными на сегодня акциями "желтых жилетов". Впрочем, такая информация не находит официального подтверждения.

Напомним, на улице Тревизе в центре Парижа (Франция) в субботу, 12 января, в 9.00 взорвалась пекарня. По предварительной информации произошла утечка газа.