Макрон отказался от участия в Давосском экономическом форуме

Причиной отмены поездки в Елисейском дворце назвали напряженный рабочий график.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как пишет 112.ua, об этом со сслыкой на Елисейский дворец сообщает газета Le Figaro.

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Как сообщает издание, Макрон принял решение отказаться от посещения форума из-за напряженного графика работы внутри страны.

В частности, внимание президента приковано к протестам "желтых жилетов".

Ранее сообщалось также, что в Давосском экономическом форуме не примет участие президент США Дональд Трамп, который отказался от поездки из-за разногласий с Демократической партией.