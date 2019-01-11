Макрон отказался от участия в Давосском экономическом форуме
17:12, 11 января 2019Мир
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Причиной отмены поездки в Елисейском дворце назвали напряженный рабочий график.
Макрон отказался ехать на экономический форум / фото УНИАН
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
Как пишет 112.ua, об этом со сслыкой на Елисейский дворец сообщает газета Le Figaro.
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Как сообщает издание, Макрон принял решение отказаться от посещения форума из-за напряженного графика работы внутри страны.
В частности, внимание президента приковано к протестам "желтых жилетов".
Ранее сообщалось также, что в Давосском экономическом форуме не примет участие президент США Дональд Трамп, который отказался от поездки из-за разногласий с Демократической партией.
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