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Макрон отказался от участия в Давосском экономическом форуме

17:12, 11 января 2019
Мир
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Макрон отказался ехать на экономический форум / фото УНИАН

Как пишет 112.ua, об этом со сслыкой на Елисейский дворец сообщает газета Le Figaro.

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Как сообщает издание, Макрон принял решение отказаться от посещения форума из-за напряженного графика работы внутри страны.

В частности, внимание президента приковано к протестам "желтых жилетов".

Ранее сообщалось также, что в Давосском экономическом форуме не примет участие президент США Дональд Трамп, который отказался от поездки из-за разногласий с Демократической партией.

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Теги: #Давос#Эмманюэль Макрон#экономический форум в Давосе