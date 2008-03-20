В итальянской моцарелле нашли диоксин

Итальянская полиция закрыла 25 сыроваренных заводов в области Кампания по производству моцареллы из молока буйволицы, передает ИТАР-ТАСС. Еще 80 подлежат проверки на наличие диоксина в их продукции.

Дело в том, что в товаре закрытых сыроварен был обнаружен диоксин, в несколько раз превышающий законодательную норму. Эта продукция продавалась в магазинах всей Италии, а часть уходила на экспорт.

На прошлой неделе был конфискована крупная партия моцареллы 80 производителей, что вызвало их протест.

По мнению экспертов, наличие диоксина в молоке и сыре буйволицы свидетельствует о плохой экологической обстановке в регионе Кампания, где все еще остро стоит проблема с отходами и переработкой мусора. В этом регионе ежегодно сжигают миллионы тонн отходов, продукты сгорания которых выбрасываются в атмосферу. Среди вредных веществ фигурирует и диоксин, оседающий на пастбищах и попадающий в пищу скота.