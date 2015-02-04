Франция не планирует поставлять Украине оружие

Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. передает ZN.UA. "На данном этапе у нас нет намерения поставлять вооружения Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с канадским коллегой Робертом Николсоном в Париже.

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По словам Жан-Ив Ле Дриана, Франция полагает, что нужно найти политическое решение кризису.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что США могут начать поставки оружия Украине уже этой весной.