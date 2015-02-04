Конструктор Lego обошел "Монополию" и куклу Барби в рейтинге лучших игрушек

Конструктор Lego был признан лучшей в мире игрушкой, опередившей «Монополию» и кукол Action Man, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Express. Соответствующий рейтинг был составлен ресурсом ToyNews путем опроса производителей игрушек и других профессиональных участников данной индустрии.

В хит-лист также вошли гоночные машинки и трассы Scalextric (четвертое место). На пятом месте оказались настольные игры Subbuteo. Шестую-седьмую строчки поделили кубик Рубика и игрушки из «Звездных войн».

Замкнули первую десятку машинки Matchbox, кукла Барби и игральные карты.

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Как отмечает издание, в прошлом конструкторы Lego уже возглавляли топ-листы лучших игрушек, однако лишь в данном случае они стали лидерами списка по версии производителей, а не общественности, как это было ранее.

Lego — серии игрушек, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. C 1949 года конструкторы выпускает группа компаний Lego Group, головной офис которой находится в Дании. С тех пор Lego расширила сферу своей деятельности, создав фильмы, игры, конкурсы, а также открыв шесть тематических парков развлечений.