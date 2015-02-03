К 80-летию "Монополии" в коробки с игрой положат настоящие деньги

Издатель Hasbro объявил, что упакует настоящие деньги вместо бумажных в восемьдесят коробок из нового коллекционного издания настольной игры «Монополия», передает Lenta.ru со ссылкой на портал The Verge. Тираж выпуска ограничат 30 тысячами экземпляров. Распространять издание будут на территории Франции, акцию приурочили к восьмидесятилетию «Монополии».

Весь запас игровой валюты заменят на евро только в одной коробке. Тому, кто ее приобретет, достанется 20,5 тысячи евро.

В остальных 79 коробках произведут частичную замену. В десяти экземплярах будет по одной банкноте номиналом 100 евро и 300 евро в банкнотах номиналом 20 и 50 евро. В оставшиеся 69 копий положат по 150 евро в банкнотах номиналом 10 и 20 евро.

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В Hasbro рассказали, что экземпляры с настоящими и бумажными деньгами не будут различаться по весу, но коробки с евро получились немного пухлее обычных.

«Монополия» — популярная настольная игра в жанре экономической стратегии, рассчитанная на двух и более участников. Побеждает тот, кто наиболее удачно распорядится стартовым капиталом и доведет противников до банкротства. Первую похожую игру (The Landlord's Game) выпустили в начале XX века в обучающих целях, чтобы объяснять на ее примере теорию единого налога.