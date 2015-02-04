Савченко хотят оставить под стражей до 13 мая - адвокат

Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей до 13 мая.

Об этом в своем Twitter написал российский адвокат летчицы Николай Полозов.

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"Следователи СК РФ планируют оставить в тюрьме голодающую уже 54 дня делегата ПАСЕ Надежду Савченко до 13 мая", - написал Полозов.

По его мнению, "раз у Кремля не получилось Надежду Савченко сломать, сделали ставку на то, что бы ее уморить".

Вместе с тем адвокат сообщил, что 10 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

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26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.