Савченко: Я хожу и чувствую себя бодро

Об этом она написала в своем письме к российскому оппозиционеру Марку Гальперину, которого арестовали и против которого завели уголовное дело за митинг в ее поддержку. Письмо Савченко разместил на своей страничке Facebook ее адвокат Илья Новиков.

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«Не знаю, кто тебе сказал, что я такая слабая, но это не так. Я хожу и чувствую себя бодро! Но меня сегодня госпитализируют в «Матросскую тишину», врачи думают, что я на грани. Но я еще повоюю!», - написала Савченко.

Обращаясь к Гальперину, она отметила, что очень боялась за людей в России, которые выйдут, чтобы ее поддержать, так как в РФ митинги запрещены.

«Спасибо Вам, тем, кто вышел, вы уже герои России и не из-за меня, а потому что не побоялись. Мне жаль, что тебя постигла такая же участь как и меня – тюрьма… Но мы все равно победим. Россия и Украина вместе победят! Зло и бесчестную власть», - подчеркнула Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками в Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.