EUObserver: Россия хочет запугать Европу и залить кровью Украину

Эксперты допускают, что новая эскалация войны на Донбассе начнется в январе или феврале.

Россия испытала «сверхзвуковую» ракету, способную нанести ядерный удар по любой точке в Европе. И российский автократ Владимир Путин назвал это «замечательным новогодним подарком для страны».

Систему «Авангард» собираются принять на вооружение в 2019 году. Как утверждают в Москве, она в 20 раз быстрее, чем звук. А ее заявленный радиус действия – 6 тысяч километров. Путин похвастался, что она "способна преодолеть любые системы противоракетной обороны Запада», пишет EUObserver.

Эти испытания состоялись как раз на фоне обострения в отношениях России с НАТО, которое началось из-за несоблюдения российской стороной Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. США поставили 60-дневный ультиматум Кремлю, к концу которого он должен вернуться к выполнению обязательств.

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Однако, по словам эксперта Института ООН по вопросам разоружения Павла Подвига, российское испытания ракет «Авангард» - это попытка России запугать и сдержать НАТО, у которого есть значительное преимущество в Европе над российской армией. Британский эксперт по российской пропаганде Питер Померанцев тоже считает, что с помощью бряцания ядерным оружием Путин пытается построить себе страшный имидж, чтобы отбить у Запада охоту противодействовать российской агрессии. В частности, чтобы из-за российских ядерных угроз западные страны не оказывали Украине военную помощь.

Издание напоминает, что угроза эскалации войны в Украине появилась в ноябре, когда Россия незаконно атаковала и захватила три украинских корабля в Черном море. Военный аналитик Международного центра Вудро Вильсона Майкл Кофман отбросил возможность начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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По его мнению, скорее всего на Донбассе в январе-феврале, начнется «артиллерийская дуэль», то есть обмен косвенным огнем. И это, по его словам, типичная ситуация для зимнего периода вдоль линии разграничения.

«Ежедневный обмен косвенным огнем часто усиливается после праздничного перемирия в январе. Кажется, Москва ждет первой же возможности, чтобы залить Украину кровью», - сказал Кофман.