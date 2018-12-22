В Непале автобус со студентами рухнул в ущелье: 23 погибших, много пострадавших

14 человек были травмированы, среди них - 5 женщин.

В Непале автобус, перевозивший студентов колледжа, съехал с дороги и рухнул в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, более десятка получили ранения.

Об этом сообщает портал India Today.

«Автобус, который вез учеников колледжа и их учителей с учебной поездки, слетел в пропасть на горной дороге в Непале, в результате 23 человека погибли, еще 14 были травмированы», - говорится в сообщении.

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Авария произошла в пятницу, 21 декабря, когда автобус возвращался из Капуркот в Сальянском районе.

Согласно данным местной полиции, в автобусе находились 34 ученика, два учителя и водитель. Транспортное средство съехало с дороги и слетело в пропасть с высоты 700 метров. Среди пострадавших – пять женщин.

Как сообщал УНИАН, в Сербии скоростной поезд протаранил школьный автобус.