В Сербии поезд врезался в школьный автобус (видео)

По меньшей мере 5 человек погибли, более 30 получили многочисленные травмы.

В Сербии скоростной поезд протаранил школьный автобус. Читайте такжеВ Германии водитель влетел в людей на остановке (видео) Об этом говорится в сюжете ТСН. По меньшей мере 5 человек погибли, более 30 получили многочисленные травмы. Среди погибших - двое детей. В результате аварии автобус буквально разорвало пополам, а поезд сошел с рельсов. Ранее под Киевом перевернулась маршрутка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter