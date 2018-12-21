В Сербии поезд врезался в школьный автобус (видео)
19:31, 21 декабря 2018Мир
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По меньшей мере 5 человек погибли, более 30 получили многочисленные травмы.
У Сербії потяг врізався шкільний автобус, є загиблі
В Сербии скоростной поезд протаранил школьный автобус.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. По меньшей мере 5 человек погибли, более 30 получили многочисленные травмы. Среди погибших - двое детей. В результате аварии автобус буквально разорвало пополам, а поезд сошел с рельсов.
Ранее под Киевом перевернулась маршрутка.
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