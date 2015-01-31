Россия передумала выходить из Совета Европы

Об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич в связи с лишением российской делегации права голоса в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что в соответствии с уставом Совета Европы взносы всех государств в бюджет СЕ проводятся без разбивки по статьям функционирования отдельных органов СЕ и являются безотзывными.

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