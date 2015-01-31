Россия передумала выходить из Совета Европы
03:28, 31 января 2015Мир
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Россия намерена продолжить участие в работе комитета министров и других органах Совета Европы, а также в реализации необходимых программ сотрудничества Россия-СЕ, в которых принимают участие различные федеральные органы исполнительной и судебной власти.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич в связи с лишением российской делегации права голоса в ПАСЕ, сообщает ТАСС.
Он также добавил, что в соответствии с уставом Совета Европы взносы всех государств в бюджет СЕ проводятся без разбивки по статьям функционирования отдельных органов СЕ и являются безотзывными.
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