В Германии водитель влетел в людей на остановке (видео)

Полиция предполагает, что таким образом мужчина пытался покончить с жизнью.

В Германии водитель влетел в людей на остановке общественного транспорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате дорожно-транспортного происшествия в немецком городе Реклинггаузен один человек погиб, еще восемь получили травмы.

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Отмечается, что мужчина на скорости влетел в людей, ожидавших общественный транспорт. От столкновения стекло на остановке разбилось и разлетелось на несколько метров.

Водителя правоохранителям пришлось извлекать из покореженной машины с помощью специальных инструментов. Он также получил травмы.

На данный момент правоохранители выясняют причину инцидента. Полиция предполагает, что таким образом мужчина пытался покончить с жизнью.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса.