В Германии столкнулись два школьных автобуса, есть пострадавшие
В баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса.
В результате аварии серьезные травмы получили минимум пять человек, сообщает НВ со ссылкой на Bild.
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Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф примерно в 13:30 по местному времени.
Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.
По предварительным данным, в автобусах было примерно 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.
Schlimmer Bus-Unfall im Landkreis Fürth pic.twitter.com/ergtQsICsD— BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018
Что стало причиной ДТП пока неизвестно. В аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, на которой произошло ДТП, полностью перекрыли.
Как сообщал УНИАН, ранее автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию вместе с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем во время визита в страну.