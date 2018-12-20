США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой

Обвинения против двух граждан Китая выдвинула прокуратура южного округа Нью-Йорка.

Минюст США предъявил обвинения двум хакерам, предположительно связанным с китайской разведкой.

По версии следствия, они атаковали больше 45 компаний за последние 10 лет. Обвиняемые американскими властями китайцы остаются на свободе, передает Би-Би-Си.

Обвинения против двух граждан Китая выдвинула прокуратура южного округа Нью-Йорка. В заявлении, которое прокурор Джеффри Берман подал в суд Манхэттена, говорится, что Чжу Хуа и Чжан Шилун официально работали в компании под названием Huaying Haitai в Китае.

На самом же деле, как утверждают гособвинители, Хуа и Шилун входили в хакерскую группировку APT10 и действовали в сотрудничестве с министерством государственной безопасности Китая. Группировка также известна под названиями Red Panda, Stone Panda и CVNX.

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"Возмутительно, что американские компании и правительственные учреждения потратили годы на исследования и доллары на развитие своей интеллектуальной собственности, в то время как обвиняемые просто украли ее и получили бесплатно. Как нация, мы не допустим, чтобы такое наглое воровство осталось без контроля", - сказал Берман.

По словам замгенпрокурора Рода Розенштейна, хакеры предоставили китайской разведке доступ к конфиденциальной деловой информации. "Это прямой обман и кража, и это дает Китаю несправедливое преимущество за счет законопослушных предприятий и стран", - отметил он.

Дело хакеров расследовало ФБР. По данным американского следствия, по крайней мере с 2006 по 2018 год Хуа и Шилун взламывали компьютеры с целью кражи интеллектуальной собственности, а также конфиденциальной деловой и технологической информации.

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры в течение трех лет имели доступ к дипломатическим перепискам Евросоюза, что позволило им загрузить тысячи секретных сообщений.