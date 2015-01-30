Митт Ромни решил отказаться от участия в выборах президента США

Бывший потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни не будет участвовать в президентских выборах 2016 года, сообщает BBC.

Три недели назад Ромни неожиданно заявил, что рассматривает возможность своего участия в предвыборной гонке, однако в пятницу он сообщил своим помощникам, что не будет выдвигаться.

Читайте такжеТрамп решил побороться за пост президента США

С 10 января Ромни пытался прощупывать почву для новой кампании и искать финансовых доноров, однако обнаружил, что многие его бывшие спонсоры, финансировавшие предыдущую гонку, уже поддерживают другого кандидата - бывшего губернатора Флориды Джеба Буша, второго сына Джорджа Буша-старшего и брата Джорджа Буша-младшего.