Путин ответил на вопрос, когда женится

"Вот он женат и хочет, чтобы мне было тоже также, как ему... Как порядочный человек когда-нибудь я должен буду это сделать", - сказал Путин.

Российский журналист поинтересовался у Путина, когда и на ком он женится. Президент России заявил, что когда-нибудь будет обязан это сделать.

Сначала Путин задал журналисту встречный вопрос, а женат ли он сам, после чего прокомментировал: "Вот он женат и хочет, чтобы мне было тоже также, как ему... Как порядочный человек когда-нибудь я должен буду это сделать".

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Как сообщал УНИАН, Путин высказался о возможности обмена пленных украинских моряков. Заявил, что лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела.

Напомним, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.