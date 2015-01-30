The Guardian: Оппозиционные лидеры запускают русский телеканал

Об этом пишет Алек Лун в своей статье, которая называется «Оппозиционные лидеры запускают русский телеканал», опубликованной в британской газете The Guardian.

Сейчас aru.tv вещает онлайн три раза в неделю, но в апреле планируется его расширение, как сообщил его основатель, белорусский активист Павел Морозов.

Канал получает поддержку от Mymedia – проекта, цель которого развитие независимых СМИ в Турции и ряде стран бывшего Советского Союза, финансируемого правительством Дании.

«Aru.tv направлен на россиян и русскоязычных граждан Украины, стран Балтии и Беларуси», – сказал Морозов польской газете Rzeczpospolita. «Люди, которые стоят за этим проектом, считают своей главной миссией предоставлять информацию без элементов пропаганды».

Предыдущая попытка Морозова запустить aru.tv в 2009 г. не увенчалась особым успехом. Теперь формат изменился, и канал будет иметь более «сатирическое направление», он сказал журналистам эстонского сайта Rus.err.ee.

Запуск телеканала происходит в то время, как немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle пытается открыть новую международную службу новостей, чтобы противостоять российской пропаганде.

RT, кремлевский телеканал, нацеленный на иностранных зрителей, расширяет свое вещание по всему миру, но получил предупреждение от регулирующих британских органов за предвзятое освещение кризиса в Украине. В конце прошлого года Кремль объявил о создании медиа-ресурса SputnikNews, также направленного на зарубежную аудиторию.

Руководят Aru.tv в основном политические эмигранты. Морозов получил политическое убежище в Эстонии после того как у него возникли неприятности в Беларуси в 2005 г. из-за сатирических карикатур, на которых он изобразил Александра Лукашенко силачом, а один из главных ведущих – Артемий Троицкий, известный русский музыкальный критик, который открыто выступал против правительства Владимира Путина. Он также переехал в Таллинн.

Три прибалтийские страны, Эстония, Латвия и Литва, являются членами НАТО с прозападными правительствами. Но опросы показали, что значительное русскоязычное меньшинство больше поддерживает линию Кремля. Большинство людей в Украине и Беларуси также говорят на русском, и российские государственные каналы доступны для просмотра в Прибалтике и Беларуси, а также в некоторых частях Украины.

С тех пор как новое правительство пришло к власти в Украине в феврале прошлого года после массовых уличных протестов, российские государственные телеканалы у себя в стране и за рубежом называли режим «фашистской хунтой» и с сочувствием подавали информацию о поддерживаемых Москвой сепаратистах на востоке Украины. В сочетании с тем, что жители Донбасса давно жаловались на киевское правительство, российские телеканалы помогли разжечь конфликт в стране.

В «Трэш-параде 2014» на сайте aru.tv Артемий Троицкий высмеивает самые странные решения, принятые российскими законодателями в 2014 г.

«Таможенный союз [в который входят Россия, Беларусь и Казахстана] по приказу Министерства промышленности и торговли запретил использование кружевных трусиков в странах Таможенного союза», – язвительно сказал Троицкий, одетый в футболку с надписью «Братья Навальные» в знак поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. «Я думаю, что большинство кружевных трусиков производится в Китае, и это, судя по всему, серьезный удар, серьезный заговор против Поднебесной».