Суд в США неожиданно перенес вынесение приговора экс-советнику Трампа Майклу Флинну

По словам судьи, он намеревался приговорить Флинна к тюремному заключению, но готов предоставить отсрочку.

Суд в Вашингтоне неожиданно перенес вынесение окончательного вердикта по делу экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности, генерала-лейтенанта в отставке Майкла Флинна.

Такое решение вынес федеральный судья Эммет Салливан во вторник, 18 декабря, передает dw.com.

"Можно утверждать, что вы продали свою страну, - обратился судья Салливан к Флинну, оглашая свое решение об отсрочке приговора. - Не скрою своего отвращения, своего презрения по отношению к этим преступным деяниям".

По словам судьи, он намеревался приговорить Флинна к тюремному заключению, но готов предоставить отсрочку, чтобы Флинн мог продолжить свое сотрудничество со следствием.

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Кроме того, Салливан отметил, что Флинн действовал как незадекларированный лоббист интересов Турции в США в то самое время, когда работал в предвыборной команде Трампа и претендовал на пост советника по безопасности. Судья не назначил дату нового судебного заседания для вынесения приговора, обязав спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера и адвоката Флинна представить отчет о положении дел к 13 марта 2019 года.

В ходе процесса спецпрокурор Мюллер обратился к суду с просьбой не приговаривать Флинна к тюремному заключению, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию по делу о возможных связях между штабом Трампа и российскими властями.

Как пишет Голос Америки, за несколько часов до намеченного вынесения приговора президент Трамп на странице в Twitter пожелал своему бывшему советнику удачи, отметив: «Будет интересно послушать, что он скажет, несмотря на оказываемое на него огромное давление, по поводу сговора с Россией в ходе нашей великолепной и, очевидно, крайне успешной политической кампании. Никакого сговора не было!».

Ранее CNN сообщал, что 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года.