Власти Бельгии усиливают меры безопасности после рейдов
08:09, 17 января 2015Мир
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Власти Бельгии усиливают меры безопасности в стране - в эти выходные охранять порядок на улицах будут в том числе и военные.
Бельгия усиливает меры безопасности / www.geocaching.su
В пятницу в Бельгии были задержаны исламисты, предположительно планировавшие нападение на полицию, передает Би-би-си.
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В субботу следователи продолжат допрос 13 подозреваемых в терроризме, которые были задержаны накануне. Пятерым арестованным в Бельгии предъявлены обвинения в причастности к террористической группировке.
На этой неделе полиция и спецслужбы Франции, Бельгии и Германии провели антитеррористическую операцию, арестовав более двух десятков человек. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в числе арестованных - возможные сообщники террористов, которые на прошлой неделе убили в Париже 17 человек.
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