Власти Бельгии усиливают меры безопасности после рейдов

В пятницу в Бельгии были задержаны исламисты, предположительно планировавшие нападение на полицию, передает Би-би-си.

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В субботу следователи продолжат допрос 13 подозреваемых в терроризме, которые были задержаны накануне. Пятерым арестованным в Бельгии предъявлены обвинения в причастности к террористической группировке.

На этой неделе полиция и спецслужбы Франции, Бельгии и Германии провели антитеррористическую операцию, арестовав более двух десятков человек. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в числе арестованных - возможные сообщники террористов, которые на прошлой неделе убили в Париже 17 человек.