В Венгрии протестовали против "рабского закона" и судебной реформы (фоторепортаж)

Акция имела практически мирный характер до самого позднего вечера, когда произошли столкновения, полиция применила раздражающий газ.

В Венгрии демонстранты вновь вышли на улицы Будапешта протестовать против нового закона о повышении ежегодного лимита сверхурочных часов работы и судебной реформы.

За эту неделю это уже четвертый массовый митинг, сообщает Радио Свобода.

В выходной, но морозный день количество демонстрантов, по приблизительным оценкам новостных каналов, превысило 10 тысяч человек. Также к волне протестов в столице присоединились и жители шести венгерских регионов в городах Сегед, Дьер, Дебрецен и других.

Участники митинга прошли пешком десятки километров по улицам столицы под флагами Венгрии и Европейского союза, призывая жителей города присоединяться к акции протеста. Среди демонстрантов – представители левых оппозиционных партий, студенческие организации и общественные активисты, которые выступают против изменений, вводимых правым правительством премьера Виктора Орбана, а также профсоюзы.

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Поздно вечером они пришли на улицу Кунигунди к зданию Национального общественного телевидения. Представители оппозиционных партий обнародовали 5 пунктов требований к правительству страны: отмена закона о повышении ежегодного лимита сверхурочных часов работы ("закон о рабском труде"), уменьшение сверхурочных часов правоохранителям, создание независимых судов и европейской прокуратуры и независимых масс-медиа.

На требование протестующих полиция пропустила в здание Общественного телевидения и нескольких депутатов парламента от оппозиционных партий, которые хотели зачитать это обращение в прямом эфире, но охрана телестанции заявила им, что это невозможно.

Акция имела практически мирный характер до самого позднего вечера, когда после отказа депутатам в телевыступлении и призывов в толпе ворваться в помещение телевидения произошли столкновения, полиция применила раздражающий газ.

Как сообщал УНИАН, в столице Венгрии Будапеште 12 декабря несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Люди, в частности, протестовали против законодательных изменений в трудовом кодексе о годовом увеличения внеурочных часов (с 250 до 400 часов в зависимости от условий конкретного коллективного договора), уже названных оппозицией "законом о рабском труде".