В Будапеште тысячи людей протестуют из-за "закона о рабском труде" (фоторепортаж)

Также демонстранты выступают против реформы судебной системы, за которые в среду проголосовало проправительственное парламентское большинство.

В столице Венгрии Будапеште 12 декабря несколько тысяч человек вышли на акцию протеста.

Как сообщает Радио Свобода, люди, в частности, протестуют против законодательных изменений в трудовом кодексе относительно годового увеличения внеурочных часов (с 250 до 400 часов в зависимости от условий конкретного коллективного договора), уже названные оппозицией «законом о рабском труде».

Кроме того, демонстранты выступают против реформы судебной системы, за которые в среду проголосовала проправительственное парламентское большинство.

Оппозиция считает эти нормативные нововведения неконституционными. Ее представители не принимали участия в процедуре голосования, устроив в парламенте громкое скандирование.

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Несколько сотен уличных демонстрантов сначала собрались на площади Кошут перед парламентом. После того, как они отправились по центру Будапешта, призывая прохожих присоединяться к акции протеста, количество участников начало расти. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и вступали в словесные перепалки с полицией. Как сообщает Радио Свобода, коегде против демонстрантов стражи порядка применяли слезоточивый газ.

Поздно вечером демонстранты вновь вернулись под стены парламента. Молодые люди пытались штурмовать полицейский кордон на входе в здание национального собрания Венгрии. Но толпу время от времени оттесняют назад, применяя слезоточивый газ. Солидарность с демонстрантами проявляют владельцы легковых автомобилей.

По данным опроса консалтинговой компании Policy Agenda, 83 процента работающих не поддерживают такие изменения в трудовом законодательстве.

Ранее УНИАН сообщал, что 12 декабря под Варшавой фермеры, одетые в желтые флуорисцентні жилеты, вышли блокировать одну из главных дорог страны - трассу А2.