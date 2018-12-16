Популярность Макрона продолжает падать - опрос
14:32, 16 декабря 2018Мир
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Уровень недовольства работой французского президента вырос до 76%.
Иллюстрация REUTERS
Популярность президента Франции Эммануэля Макрона продолжает снижаться несмотря на его уступки протестующим.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, сообщает Европейская правда.
"Политикой французского президента довольны лишь 23% опрошенных. Сообщается, что в течение месяца рейтинг Макрона снизился на 4 процентных пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень недовольства работой президента вырос в течение месяца с 73 до 76%.
В течение года популярность Эммануэля Макрона снизилась на 27 процентных пунктов.
Несколько лучше ситуация у премьера Эдуара Филиппа – уровень удовлетворенности его работой снизился на три пункта и составляет 31%.
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