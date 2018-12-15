Протесты "желтых жилетов": число задержанных в Париже превысило 160 человек
23:02, 15 декабря 2018Мир
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В префектуре полиции города также сообщили, что 112 человек были помещены под стражу.
Полицейские задержали 168 протестующих в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже,.
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Об этом сообщает BFMTV. В префектуре полиции города также сообщили, что 112 человек были помещены под стражу.
Во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.
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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции