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Протесты "желтых жилетов": число задержанных в Париже превысило 160 человек

23:02, 15 декабря 2018
Мир
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Полицейские задержали 168 протестующих в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже,.

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Об этом сообщает BFMTV. В префектуре полиции города также сообщили, что 112 человек были помещены под стражу.

Во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
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