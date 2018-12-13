Спасение из ада: в Техасе полиция спасла мальчика из горящего дома (видео)
12:16, 13 декабря 2018Мир
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Пламя уничтожило лестницу, полиция боялась, что спасатели не успеют приехать.
Спасение из ада: в Техасе полиция спасла мальчика из горящего дома
Полиция Техаса чудом спасла мальчика из дома, охваченного огнем.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Дом вспыхнул на рассвете, и 10-летний школьник оказался в огненной ловушке на втором этаже.
Пламя уничтожило лестницу, копы боялись, что спасатели не успеют приехать. Поэтому сказали парню прыгать. Испуганный малыш долго колебался. Наконец-то один из стражей бросил дубинку, разбил окно и ребенок спрыгнул прямо в руки полицейских.
Через несколько минут приехали пожарные и вытащили маму школьника, но уже по лестнице.
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