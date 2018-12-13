Число жертв аварии поезда в Анкаре достигло семи

Кроме того, пострадали 46 человек, состояние трех из них является тяжелым.

Число погибших при столкновении скоростного поезда с локомотивом в Анкаре возросло до семи.

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Об этом сообщает NTV. Как отмечается, жертвами инцидента стали шесть пассажиров и машинист. Кроме того, пострадали 46 человек, состояние трех из них является тяжелым.

Ранее в турецком Минтрансе проинформировали о причине крушения поезда в Анкаре. Согласно заявлению ведомства, на рельсах находился другой состав, которого там не должно было быть.