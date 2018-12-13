Число жертв аварии поезда в Анкаре достигло семи
09:25, 13 декабря 2018Мир
96 0
Кроме того, пострадали 46 человек, состояние трех из них является тяжелым.
REUTERS
Число погибших при столкновении скоростного поезда с локомотивом в Анкаре возросло до семи.
Читайте такжеВ Германии хаос из-за забастовки на железной дороге, остановились почти все поезда
Об этом сообщает NTV. Как отмечается, жертвами инцидента стали шесть пассажиров и машинист. Кроме того, пострадали 46 человек, состояние трех из них является тяжелым.
Ранее в турецком Минтрансе проинформировали о причине крушения поезда в Анкаре. Согласно заявлению ведомства, на рельсах находился другой состав, которого там не должно было быть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter